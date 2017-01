JakartaMit einer Serie neuer Geldscheine und Münzen hat sich die Zentralbank in Indonesien – dem Land mit der weltweit größten muslimischen Bevölkerung – Ärger eingehandelt. Mehrere muslimische Gruppierungen protestieren dagegen, dass wichtige Frauen der indonesischen Geschichte darauf unverschleiert abgebildet sind. Zudem wird kritisiert, dass fünf von elf abgebildeten „Nationalhelden“ des südostasiatischen Inselstaats keine Muslime seien.

Die konservative Gruppierung Foundation for the Acehnese People's Advocacy aus der Provinz Aceh verlangte am Dienstag sogar, dass ein Geldschein zurückgezogen werde.