Russland wies die Vorwürfe zurück. Moskau halte alle internationalen Abkommen und damit auch den INF-Vertrag ein, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau.

Washington hat in den vergangenen Jahren mehrfach Moskau bezichtigt, das Abkommen zu verletzen. 2014 machte US-Präsident Barack Obama die Vorwürfe in einem Brief an Kremlchef Wladimir Putin erstmals öffentlich. Russland hält wiederum den USA vor, den INF-Vertrag durch den Raketenabwehrschirm mit Abschussstationen in Polen und Rumänien zu verletzen.