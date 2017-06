BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel will den Handel mit afrikanischen Ländern fairer gestalten. Es gebe zwar ganz gute Regelungen für die ärmsten Staaten des Kontinents, sagte die CDU-Chefin am Montag beim Verbrauchertag in Berlin. „Aber sobald ein afrikanisches Land in den mittleren Bereich aufrückt, (...) sind die Abkommen nicht so gerecht, wie sie sein sollten.“ Sie verwies auf einen im Herbst geplanten EU-Afrika-Gipfel, auf dem die Handelsregelungen Thema werden sollten.

Hilfen für Afrika sollen auch Thema beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg werden. Geplant sind Investitionspartnerschaften zwischen einzelnen Ländern Afrikas und der G20 unter dem Namen „Compact with Africa“.