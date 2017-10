BerlinDeutschland fordert auf internationaler Ebene ein Ende der Schuldenpolitik und des ultralockeren Geldes. „Wir brauchen jetzt einen Ausstieg aus dem Außergewöhnlichen“, schrieb der Chef-Volkswirt des Bundesfinanzministeriums, Ludger Schuknecht, am Montag in einer Veröffentlichung seines Hauses. Aus seiner Sicht wäre es ein exzellenter Zeitpunkt, wenn von der bevorstehenden IWF-Jahrestagung in Washington ein „starkes Bekenntnis“ ausgehen würde, die Politik übermäßiger Schulden und von lockeren Ausgaben und Geld zu beenden.