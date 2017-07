 IWF warnt G20 vor wachsenden Risiken

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die G20-Länder vor ihrem Gipfeltreffen in Hamburg zu einer engen Zusammenarbeit nicht nur in Handelsfragen gemahnt. Eine kurzsichtige Handelspolitik unter nationalen Gesichtspunkten schade am Ende nur allen, warnte der Fonds in einem am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsüberblick für den G20-Gipfel am Wochenende. Wie beim Handel sei auch in anderen Feldern eine enge internationale Zusammenarbeit nötig, etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels, der Stärkung des Weltfinanzsystems und der Unterstützung armer Länder.

"Die Weltwirtschaft funktioniert viel besser im Sinne aller, wenn die politischen Führer in einem regelmäßigen Dialog stehen und im Rahmen vereinbarter Mechanismen daran arbeiten, Meinungsverschiedenheiten beizulegen", hieß es in dem IWF-Bericht. Beim Thema Handel plädierte die Institution für ein offenes globales Handelssystem auf der Basis der gemeinsam geschaffenen Regeln. Dieses habe sich als die entscheidende Lokomotive für Verbesserungen im Interesse von Industrie- wie Entwicklungsländern erweisen. Allerdings müsse dieses multilaterale Handelssystem veränderten Bedingungen in der Weltwirtschaft angepasst werden.