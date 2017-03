KiewDie Ukraine muss auf weitere Hilfszahlungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) warten. Die Organisation verschob am Sonntag einen für Montag erwarteten Beschluss zur Auszahlung einer weiteren Milliarden-Hilfe an das Bürgerkriegsland. Als Grund nannte der IWF, dass zunächst die Auswirkungen einer Wirtschaftsblockade von Rebellengebieten durch die Regierung in Kiew analysiert werden müsse.

Die Ukraine hatte den Warenverkehr in die Rebellengebiete im Osten des Landes unterbrochen und verlangt von den Separatisten, dass sie in ihrer Region beschlagnahmte Firmen zurückgibt. Zudem müssten die von Russland unterstützten Rebellen Zusagen aus dem Friedensabkommen von Minsk aus dem Jahr 2015 erfüllen.