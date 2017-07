TeheranDie iranische Internetpolizei FATA will trotz mehrfacher Aufforderung durch die Regierung das Verbot von Twitter nicht aufheben. „Twitter bleibt gefiltert“, sagte FATA-Chef Kamal Hadianfar am Freitag der Nachrichtenagentur ISNA. Laut Hadianfar nutzen mehr als 750.000 Mitglieder des Terrornetzwerks Islamischer Staat (IS) Twitter als Kommunikationsmittel. Besonders nach den IS-Anschlägen in Teheran im Juni sei Twitter ein Risiko für die nationale Sicherheit.