BagdadDie irakischen Behörden haben am Mittwoch Haftbefehle gegen den Vorsitzenden der für das kurdische Unabhängigkeitsreferendum zuständigen Wahlkommission und zwei seiner Mitarbeiter erlassen. Ihnen wird nach Angaben eines Sprechers des Obersten Justizrats vorgeworfen, gegen ein Gerichtsurteil verstoßen zu haben, wonach das Referendum vom 25. September ungültig sei.

Ein Sprecher des Justizministeriums in der Autonomen Region Kurdistan sagte, das Urteil sei politisch motiviert gewesen. Zudem sei die Justiz in der Kurdenregion unabhängig, Gerichtsentscheidungen aus Bagdad würden daher nicht anerkannt. Wie die Haftbefehle ausgeführt werden sollen, ist unklar, da die Einheiten der Zentralregierung in der Kurden-Region keine Befugnisse haben.