BagdadIrakische Truppen haben mit Unterstützung der US-geführten Koalition die letzte vom IS gehaltene Kleinstadt erobert. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Bagdad am Freitag mit. Wenige Stunden zuvor hatte das Ministerium bereits erklärt, Militäreinheiten und Stammeskämpfer seien in die westlichen Viertel von Rawa vorgerückt. Nach fünfstündigen Kämpfen sei Rawa eingenommen worden, sagte Brigadegeneral Jahja Rassul.

Der Ort liegt am Euphrat in der Provinz Anbar, 275 Kilometer nordwestlich von Bagdad. In der Nähe liegt die Grenzstadt Kaim, die erst kürzlich von irakischen Truppen vom IS zurückerobert worden war.