BagdadIrakische Streitkräfte haben Militärangaben zufolge die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Norden des Landes weiter zurückgedrängt. Die IS-Hochburg Hawidscha sei befreit worden, teilte das Militär am Donnerstag mit. Im Osten und Westen der Stadt gebe es noch vereinzelte Gefechte. Damit ist im Irak nur noch ein Gebiet im Westen an der Grenze zu Syrien, darunter auch die Grenzstadt Al-Kaim, unter Kontrolle des IS.

Der Irak hatte die Offensive auf Hawidscha, das in der Nähe der Ölstadt Kirkuk im Norden des Landes liegt, Ende September gestartet. Daran nahmen die von US-Truppen unterstützten irakischen Streitkräfte sowie vom Iran ausgebildete und ausgerüstete schiitische Milizen teil. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen waren im Gebiet von Hawidscha bis zu 78.000 Zivilisten eingeschlossen.