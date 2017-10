BagdadTrotz anhaltender Streitigkeiten über das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak hat der irakische Premierminister Haidar al-Abadi einen Militäreinsatz in den Kurdengebieten ausgeschlossen. „Wir werden unsere Armee nicht gegen unsere eigenen Leute einsetzen oder einen Krieg gegen die Kurden führen“, sagte Al-Abadi am Donnerstag in einer kurzen Erklärung auf Twitter. Er werde sich aber weiter für die Einheit des Iraks einsetzen und die Verfassung und Bürger des Landes schützen.