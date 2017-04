TeheranIrans Präsident Hassan Ruhani hat sich am Freitag offiziell für eine zweite Amtszeit registrieren lassen. „Falls die Bürger mich wollen, nehme ich für weitere vier Jahre diese schwere Mission in Angriff“, sagte Ruhani im Innenministerium nach seiner Registrierung für die Präsidentenwahl am 19. Mai. Besonders wichtig seien ihm weiterhin eine moderate und rationale Außenpolitik, Wirtschaftsreformen, insbesondere weniger Arbeitslosigkeit sowie politische und gesellschaftliche Freiheiten für das Volk.

Die Wiederwahl des 68-Jährigen ist aber alles andere als gesichert. Der einflussreiche Klerus ist von seinem pro-westlichen – und nicht ausreichend islamisch-geprägten – Kurs nicht begeistert. Die Hardliner werfen ihm mit dem Atomabkommen von 2015 sogar einen „diplomatischen Ausverkauf“ des Landes vor.