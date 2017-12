Bei den Protesten im Iran hat es offenbar erstmals Tote gegeben. Bei Zusammenstößen nach einer illegalen Versammlung in Dorud, 325 Kilometer südwestlich von Teheran seien zwei Demonstranten getötet worden, sagte der stellvertretende Sicherheitschef des Gouverneurs der Provinz Lorestan am Sonntag der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Mehr. In Arak, 200 Kilometer südlich der Hauptstadt wurden der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Ilna zufolge etwa 80 Demonstranten festgenommen.

Die Proteste im Iran richten sich gegen hohe Preise für Grundnahrungsmittel und sind die größten seit der umstrittenen Präsidentenwahl 2009. Sie begannen am Donnerstag in Maschhad, haben sich mittlerweile auf mehrere Städte ausgebreitet und erheben auch politische Forderungen.