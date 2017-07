WashingtonDas US-Regierung hat am Freitag finanzielle Sanktionen gegen sechs iranische Unternehmen verhängt, die nach ihrer Auffassung das iranische ballistische Raketenprogramm fördern. Die Strafmaßnahmen seien eine Antwort auf „Irans provokative Handlungen“, hieß es in einer Mitteilung des Finanzministeriums in Washington. Es bezog sich dabei unter anderem darauf, dass der Iran am Donnerstag eine „Simorgh“-Rakete mit einem Satelliten ins All geschossen hatte - nach Teheraner Angaben zu einem rein wissenschaftlichen Zweck. Zugleich wurden weitere solcher Raketentests angekündigt.