Bagdad/KairoIn der Nähe der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einem Selbstmordanschlag am Montag fast 20 Menschen getötet worden. Etwa 30 Menschen seien verletzt worden, als sich ein Attentäter in der Region Nahrawan südöstlich von Bagdad in die Luft gesprengt habe, teilte das irakische Innenministerium mit. Einen zweiten Angreifer hätten Sicherheitskräfte erschossen. Die Opfer des Anschlages seien Zivilisten.