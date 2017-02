Ankara Die türkischen Behörden haben vier vermutliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen und 24 Sprengstoffgürtel beschlagnahmt. Die Verdächtigen hätten mutmaßlich einen „sensationellen“ Anschlag verüben wollen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Der Zugriff sei in Gaziantep an der Grenze zu Syrien erfolgt.

Die Türkei wurde in den zurückliegenden Monaten von einer Serie tödlicher Anschläge erschüttert. Diese waren entweder von IS-Anhängern oder kurdischen Rebellen verübt worden. Am vergangenen Wochenende waren bei einem Großeinsatz der Polizei in 29 türkischen Provinzen rund 750 Menschen mit mutmaßlichen Verbindungen zum IS festgenommen worden.