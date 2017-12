„Die Entscheidung markiert den Beginn einer Zeit der furchtbaren Veränderungen in der ganzen Region“, sagte er in Gaza. Hanija rief den Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas dazu auf, das Ende des Friedensprozesses mit Israel zu erklären und jegliche Sicherheitszusammenarbeit zu beenden.

Nach Angaben aus dem Weißen Haus will Trump Jerusalem entgegen internationaler Gepflogenheiten als Hauptstadt Israels anerkennen. Trump will seine Entscheidung am heutigen Mittwoch bekanntgeben.

Hanija sagte, er habe mit Abbas vereinbart, dass Massen von Palästinensern als Protest auf die Straßen gehen müssten. Abbas hatte zuvor zur Einheit der Palästinenser aufgerufen, jedoch nicht zur Gewalt. Die radikalislamische Hamas und die gemäßigtere Fatah von Abbas bemühen sich gegenwärtig um eine Versöhnung.

„Unser Volk ist fähig, den Aufstand und die Revolution in Gang zu setzen“, sagte Hanija. „Jerusalem und Palästina werden arabisch und islamisch bleiben.“

Der erste Palästinenseraufstand begann vor 30 Jahren, der zweite im Jahr 2000. In der Zeit kam es zu zahlreichen Demonstrationen, tödlichen Zusammenstößen und blutigen Anschlägen.