Tel AvivMehr als 52 000 Mitglieder der oppositionellen Arbeitspartei in Israel sind am Dienstag zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden aufgerufen. Dabei können sie in 80 Wahlstationen landesweit zwischen einer Rekordzahl von sieben Kandidaten wählen. Als Favorit gilt der ehemalige Verteidigungsminister Amir Perez (65).

„Bei diesen Wahlen geht es nur um eine Sache: um die Zukunft der Arbeitspartei“, sagte der bisherige Parteivorsitzende Izchak Herzog (56), der stark an Popularität verloren hat. „Kann sie einen nationalen, zentralen Block anführen, der bei den Parlamentswahlen siegt und (den konservativen Regierungschef Benjamin) Netanjahu ablöst, oder zerfällt sie in kleine Splitter?“