Tel AvivIsraelische Polizisten haben drei Attentäter bei deren Angriff am Tempelberg in Jerusalem erschossen. Die Täter hätten die Sicherheitskräfte beschossen und mit einem Messer attackiert, teilte die israelische Polizei am Freitag mit.

Die Angreifer seien in Richtung der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg geflohen und von Polizisten getötet worden. Aufnahmen im Internet zeigten schwer bewaffnete Sicherheitskräfte auf dem Gelände.