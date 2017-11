BeirutDie israelische Luftwaffe hat nach Angaben von Beobachtern Ziele in der zentralsyrischen Provinz Homs beschossen. Aus Kreisen der syrischen Regierung wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass bei dem Angriff am Mittwoch eine Kupferfabrik in der Industriestadt Al-Hisja getroffen wurde. Dabei sei erheblicher Schaden entstanden, mindestens fünf Menschen seien verletzt worden. Die syrische Armee habe die israelischen Angreifer vom Boden aus beschossen.

Eine israelische Militärsprecherin in Tel Aviv sagte am Donnerstag, man wolle sich zu den Berichten nicht äußern. In der Vergangenheit hatte Israel nur vereinzelt Angriffe in Syrien zugegeben.