RomItaliens Regierungschef Paolo Gentiloni strebt keine Koalition mit der Mitte-Rechts-Allianz von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi nach der Wahl im Frühjahr an. „Nein, ich wäre (daran) nicht interessiert“, sagte der Sozialdemokrat dem US-Sender CNBC am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, wo Gentiloni am Mittwoch eine Rede halten sollte.

Berlusconi und seine konservative Forza Italia sind im Wahlkampf ein Bündnis mit der fremdenfeindlichen Lega-Partei und den rechten Fratelli d'Italia eingegangen.