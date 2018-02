RomDer Spitzenkandidat der populistischen und eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung in Italien sieht in seiner Partei keine Gefahr für Europa. „Die ausländerfeindlichen extremistischen Parteien, die in den letzten Jahren emporgeschossen sind, sind eine Bedrohung für die EU, wir sind eine Chance“, sagte Luigi Di Maio der Deutschen Presse-Agentur in einem schriftlichen Interview.

Mit Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD), mit denen die Sterne im Europaparlament in einer Fraktion sitzen, hätte seine Bewegung nichts gemein. „Ich kann Ihnen sicher sagen, dass wir Lichtjahre von der AfD entfernt sind.“