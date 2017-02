RomAngesichts von Rücktrittsforderungen aus seiner Demokratischen Partei (PD) hat der frühere italienische Ministerpräsident Matteo Renzi einen offenen Wettbewerb um die Parteiführung gefordert. Vor der nächsten Parlamentswahl sollte die PD die Führungsfrage klären, sagte Renzi am Montag und eröffnete damit den Kampf um den Parteivorsitz, den er seit 2013 innehat.

Renzi war im Dezember als Regierungschef zurückgetreten, weil er ein Referendum über eine Verfassungsreform verloren hatte. Seitdem setzt er sich für vorgezogene Parlamentswahlen noch in diesem Jahr ein, von denen er sich eine Rückkehr an die Macht verspricht. Seine Bemühungen werden allerdings von Kräften in der sozialdemokratischen PD behindert, die seinen Rücktritt als Parteivorsitzender fordern.