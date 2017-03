RomDie Nachfrage im Inland hat Italiens Wirtschaft Ende 2016 zu etwas Wachstum verholfen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen Oktober und Dezember um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte und damit eine frühere Schätzung bestätigte. Im Sommer betrug das Plus allerdings noch 0,3 Prozent. Für Schwung sorgten im Schlussquartal anziehende Investitionen und steigende Staatsausgaben. Der Lagerabbau der Unternehmen hingegen bremste das Wachstum.