Einen Tag, bevor die Jamaika-Verhandler um CDU, CSU, FDP und Grünen erste Ergebnisse vorstellen wollen, mischt sich Altbundeskanzler Gerhard Schröder in die Debatte ein. Seiner Meinung nach entscheidet die CSU, ob es zu einem Bündnis der vier Parteien kommt oder nicht. „Wenn Jamaika dazu führt, dass die CSU bei der Landtagswahl in Bayern die Mehrheit verliert, wird sie die Koalition sprengen. Dann werden wir 2019 sehr interessante Neuwahlen haben“, sagt Schröder in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Der SPD empfiehlt er für den Fall des Scheiterns der Jamaika-Sondierungen, nicht in eine große Koalition einzutreten. Damit revidiert er seine Aussagen wenige Tage nach der Bundestagswahl. Damals hatte er kritisiert, die SPD habe sich zu früh auf die Opposition festgelegt.