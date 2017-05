WashingtonDer kürzlich entlassene FBI-Direktor James Comey will einem Medienbericht zufolge in der Russland-Affäre erhobene Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump bekräftigen. Comey habe vor, Berichte zu bestätigen, wonach Trump ihn gedrängt haben soll, eine Untersuchung der mutmaßlichen Russland-Kontakte des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn fallenzulassen. Dies meldete der Sender CNN am Mittwoch unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Person. Nach Angaben des Geheimdienstausschuss des Senats soll Comey vor dem Gremium demnächst öffentlich aussagen. CNN zufolge könnte dies kommende Woche der Fall sein.