Und Abes Auftritt nach dem Sieg erklärt auch warum: Der 63-jährige Politiker versprach, auch in seiner fünften Amtszeit, die „Abenomics“ aus recht lockerer staatlicher Ausgaben- und ultralockerer Geldpolitik fortzuführen. Außerdem will er anders als die Oppositionsparteien die Mehrwertsteuer wie geplant im Oktober 2018 erhöhen – ein wichtiger Schritt, um den Glauben an eine Sanierung des extrem verschuldeten Staatshaushalts noch aufrechtzuerhalten.

Die Handelsdiskussionen führt auf japanischen Vorschlag Vizepräsident Mike Pence, in dessen Heimatstaat die Japaner Großinvestoren sind. So hoffen die Japaner, die bilateralen Ansprüche der USA zu kontrollieren, während das Land global weiterhin nach multilateralen Abkommen sucht. Und wenn Trump Anfang November zum Auftakt seiner Asienreise nach Japan kommen wird, treffen sich zwei Golf-Freunde. Aber die Lage bleibt brisant.

Nur sprechen sich die Bürger in Umfragen noch immer gegen jegliche Revision besonders des Artikels 9 aus, der Japan den Besitz von Angriffspotenzial verbietet. Selbst Abe s Idee, die Existenz der Selbstverteidigungskräfte als Militär in den Artikel hinzuzufügen, scheint wenig aussichtsreich. Sollte Abe dieses Thema vorantreiben, drohen emotionale Diskussionen die Parlamentsarbeit zu lähmen. Es ist bezeichnend, dass er bereits von seinem Ziel zurückgerudert ist, bis 2020 die Verfassung zu ändern.

Seinen Sieg hat Abe jedoch vor allem dem Wahlsystem und der Spaltung der Oppositionsparteien zu verdanken, durch die sich die Anti-Abe-Stimmen in den überproportional wichtigen Direktwahlkreisen auf mehrere Kandidaten verteilte und den Kandidaten von Abes liberaldemokratischer Partei (LDP) die Mandate sicherten. Die LDP stand daher früh als Sieger fest. Denn 62 Prozent der Sitze werden in direkter Personenwahl verteilt, nur 38 Prozent nach den Stimmenverhältnissen der Parteien.

Abe, der wahrscheinlich so oft wie kein anderer Regierungschef mit Trump telefoniert, ist dazu in der besten Position, wenigstens was die US-Seite betrifft. Am Montag versprach er seinen Wählern zudem, mit Trump auch über Nordkorea zu sprechen. Bei einem derartigen Programm bleibt kaum Raum für große neue Reforminitiativen. Aber angesichts der Herausforderungen wäre es auch schon eine Leistung, sowohl wirtschafts- wie auch finanz- und außenpolitisch den Status Quo zu wahren.