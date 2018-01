 Industrieproduktion so stark wie seit fast zehn Jahren nicht

Die robuste Nachfrage nach japanischen Autos befeuert die Fabriken des Landes. Wie die Regierung am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, zog die Industrieproduktion in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt im Dezember insgesamt um 2,7 Prozent zum Vormonat und damit im dritten Monat in Folge an.