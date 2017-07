Bei Kommunalwahlen in Tokio, die als Stimmungsbarometer für die Politik des Landes gelten, erlitt Abes regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) am Sonntag eine historische Niederlage und ist in Tokios Stadtparlament nicht mehr stärkste Kraft. „Wir müssen das ernst nehmen“, sagte der seit Ende 2012 amtierende Partei- und Regierungschef am Montag. Angesichts von Skandalen sind Abes Umfragewerte zuletzt stark gesunken. Nach Meinung mancher Beobachter könnte es die Niederlage der LDP für Abe schwieriger machen, sein politisches Lebensziel einer Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung bis zum Jahr 2020 zu erreichen.

Stärkste Kraft in Tokios Kommunalparlament mit 49 von 127 Sitzen wurde die neue Partei von Gouverneurin Yuriko Koike. Die LDP kam auf lediglich 23 Mandate nach zuvor 57. Auf nationaler Ebene muss sich die Partei von Regierungschef Abe allerdings erst Ende 2018 dem Urteil der Wähler stellen. Die lokale Niederlage in Tokio könnte laut Beobachtern jedoch Abes parteiinterne Rivalen ermutigen, die im September 2018 bei der Wahl zum Parteichef gegen ihn antreten.