Der 35-jährige Kushner ist seit 2009 mit Trumps ältester Tochter Ivanka verheiratet. Er war von Anfang an eine Schlüsselfigur in Trumps Wahlkampfteam und in fast alle wichtigen Entscheidungen einbezogen, von Personalfragen über Strategiedebatten bis hin zum Einsammeln von Wahlkampfspenden. Er trug damit wesentlich zum Sieg Trumps über die Demokratin Hillary Clinton in der Präsidentenwahl am 8. November bei.

Geschäftlich führt er die Immobiliengesellschaft Kushner Companies und ist Herausgeber der Wochenzeitschrift "New York Observer", die er im Alter von 25 Jahren kaufte.