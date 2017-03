Die Fraktionschefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, fordert den Rücktritt von US-Justizminister Jeff Sessions wegen angeblicher Russlandkontakte. "Sessions ist nicht geeignet, als höchster Gesetzeshüter unseres Landes zu dienen und muss zurücktreten", erklärte Pelosi. Sie berief sich auf einen Bericht der "Washington Post", wonach Sessions während seines Bestätigungsverfahrens im Senat keine Auskunft über zwei mutmaßliche Treffen mit dem russischen Botschafter während des Präsidentschaftswahlkampfs gegeben haben soll. Eine dieser Begegnungen fand dem Bericht nach im September statt, als nach Angaben der US-Geheimdienste eine russische Cyber-Kampagne zur Beeinflussung des Wahlkampfs zugunsten des späteren Siegers Donald Trump ihren Höhepunkt erreicht habe. Sessions wies die Vorwürfe zurück. "Ich habe keine Ahnung, worum es bei dieser Behauptung geht. Sie ist falsch."

Pelosi forderte auch eine unabhängige, parteiübergreifende Untersuchung möglicher Beziehungen des Trump-Lagers zu Russland. Dem Bericht zufolge wurde Sessions in seiner Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats am 10. Januar explizit von dem Demokraten Al Franken gefragt, was er tun würde, wenn er Hinweise bekäme, dass irgendjemand aus dem Trump-Wahlkampfstab im Verlauf des Wahlkampfs 2016 mit der russischen Regierung kommuniziert habe. "Ich weiß nichts von solchen Aktivitäten", habe darauf Sessions geantwortet und hinzugefügt, er habe mit den Russen nicht kommuniziert. Sessions' Sprecherin Sarah Isgur Flores erklärte über Twitter, der Minister habe niemals mit russischen Regierungsvertretern über Wahlkampf-Details gesprochen.