Einheimische versammeln sich um den Ort eines Luftangriffs in der Nähe des Verteidigungsministeriums in Sanaa, Jemen. Kampfjets einer saudi-arabisch geführten Militärkoalition haben Augenzeugen zufolge das Verteidigungsministerium unter Kontrolle der Huthi-Rebellen in der jemenitischen Hauptstadt angegriffen. Seit Tagen kommt es zu erneuten Raketenangriffen in der Stadt.