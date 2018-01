FrankfurtDie jüngsten Schutzzölle der USA erhöhen nach Worten von Bundesbank-Chef Jens Weidmann das Risiko eines Handelskrieges. „Handelsbeschränkende Maßnahmen provozieren nicht selten Gegenreaktionen und bergen die Gefahr, in Handelskonflikten zu münden, die am Ende nur Verlierer kennen”, warnte Weidmann am Dienstag auf einer Veranstaltung in Hamburg laut Redetext. US-Präsident Donald Trump hatte unlängst Schutzzölle auf Waschmaschinen und Solaranlagen verhängt und mit weiteren Zöllen gedroht. An dem Schritt war Kritik vor allem aus China und Südkorea laut geworden. Die EU-Kommission erklärte am Montag, sie sei vorbereitet, um auf eventuelle Handelseinschränkungen durch die USA zu reagieren. Trump verfolgt in seiner Wirtschaftspolitik eine „America First”-Strategie und stellt dabei auch internationale Handelsabkommen infrage.