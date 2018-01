WashingtonUS-Präsident Donald Trump will sich mit der geplanten Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem offenbar noch Zeit lassen. In einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters sagte er am Mittwoch auf die Frage, ob dies noch in diesem Jahr geplant sei: „Bis zum Ende des Jahres? Wir sprechen über verschiedene Szenarien.“ Dieser Schritt sei so nicht geplant. „Die Antwort ist Nein.“ Die israelische Regierung rechnet zwar auch damit, dass der Neubau eines Botschaftsgebäudes Jahre dauern dürfte. Es könne aber eine Übergangslösung geben, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen. „Das könnte bedeuten, dass die Botschaft sehr viel früher eröffnet wird“, sagte ein Insider.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte israelischen Journalisten zufolge erklärt, die umstrittene Botschaftsverlegung werde noch 2018 abgewickelt. Er wurde mit den Worten zitiert, dies sei seine feste Überzeugung. Dieses Szenario hatte Trump im Reuters-Interview zurückgewiesen. Der israelische Regierungsmitarbeiter sagte dazu: „Der Präsident und der Ministerpräsident sagen nichts Unterschiedliches.“ In israelischen Medien wurde über eine Übergangslösung spekuliert, wonach die US-Botschaft bis zur Fertigstellung des Neubaus bereits zeitweise von einem anderen Gebäude in Jerusalem aus arbeiten könnte.