Auch räumlich wird sich Obama nicht aus dem politischen Washington verabschieden. Als erster Präsident seit Woodrow Wilson (regierte 1913-21) wird er weiter in der Hauptstadt leben und so noch mehr Einfluss in der amerikanischen Politik geltend machen können. Gegenüber dem Magazin New Yorker erklärte er dann auch, seiner Partei weiterhin beratend zur Seite zu stehen.

Lange lagen die Hoffnungen vieler demokratisch gesinnter Beobachter auch auf Michelle Obama. Die äußerst beliebte First Lady hat jedoch schon mehrere Male betont, nicht dem Beispiel Hillary Clintons folgen zu wollen und sich um die Präsidentschaft zu bewerben.