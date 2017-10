New YorkEs sind Bilder, die bis heute bewegen: der jugendlich wirkende US-Präsident im offenen Straßenkreuzer, dann zuckt er zusammen, seine Frau beugt sich über ihn. Später die tapfere Witwe Jackie Kennedy mit den Kindern beim Begräbnis. Und schließlich der Mord am Mörder, der es unmöglich machte, die Tat aufzuklären.

Tausende von Dokumenten sind schon veröffentlicht worden. Artikel, Bücher, Filme, Theorien - kaum ein Thema hat Amerika so bewegt wie der Mord an Kennedy am 22. November 1963 in Dallas. Die Russen oder die Kubaner wurden für die Tat verantwortlich gemacht, die Mafia, CIA, FBI und sogar Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson. Am berühmtesten wurde der Film „JFK“ aus dem Jahr 1991, der einen ganz Strauß dieser Theorien zusammenpackte.