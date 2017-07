Der ehemalige Gouverneur und frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Jon Huntsman soll neuer US-Botschafter in Russland werden. Das US-Präsidialamt gab die bereits erwartete Nominierung am Dienstag bekannt. Huntsman diente bereits fünf Präsidenten und war von 2009 bis 2011 unter dem Demokraten Barack Obama US-Botschafter in China. Seine Ernennung muss vom Senat bestätigt werden. Berichte über die bevorstehende Nominierung waren in Russland gemischt aufgenommen worden. Aus dem Präsidialamt in Moskau hieß es, es sei jeder willkommen, der ein "überzeugter Befürworter" eines Dialogs mit Russland sei.