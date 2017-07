AmmanAuf dem Gelände der israelischen Botschaft in der jordanischen Hauptstadt Amman sind am Sonntag Schüsse gefallen. Dabei wurde ein Jordanier getötet sowie ein weiterer Jordanier und ein Israeli verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Schüsse seien in einem Gebäude abgefeuert worden, nachdem zwei jordanische Mitarbeiter einer Möbelfirma das Gelände betreten hätten, hieß es in Sicherheitskreisen.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Unklar war auch, ob der Vorfall im Zusammenhang mit dem jüngsten Gewaltausbruch zwischen Israelis und Palästinensern stand. Dabei geht es um den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem, der Juden, Muslimen und Christen gleichermaßen heilig ist.