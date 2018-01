Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz spricht auf dem Podium zu "Towards Better Capitalism" in Davos.

Ökonomie-Nobelpreisträger Stiglitz gilt nicht als Freund des US-Präsidenten. Beim Weltwirtschaftsforum attackiert er dessen Steuerpolitik, warnt wachsender Ungleichheit – und sagt, wo Europa von Trump profitiert.

WirtschaftsWoche: Professor Stiglitz, US-Finanzminister Steven Mnuchin hat Donnerstagmorgen in Davos gesagt: Das oberste Ziel der US-Regierung sei es, die Lage der normalen US-Arbeiter zu verbessern. Tut diese Regierung das?

Joseph Stiglitz: Nein. Diese Steuer-Rechnung – ich nenne es bewusst nicht Steuerreform oder Steuersenkung – zeigt das doch. Trump lobt sich dafür, dabei handelt es sich um eine Mehrbelastung für die gesamte Mittelklasse Amerikas. Selbst, wenn man an die Trickle-Down-Theorie, dass mehr Wohlstand für Reiche am Ende allen zugute kommt, glaubt – und diese Theorie ist völliger Quatsch - muss man doch trotzdem die Fakten zur Kenntnis nehmen. Und die besagen: Da macht eine Handvoll Milliardäre in Washington Steuerpolitik für andere Milliardäre. Das wird die Teilung der US-Gesellschaft weiter verstärken.

Viele US-Manager behaupten das Gegenteil: Durch die Steuererleichterungen könnten sie mehr Jobs in den USA schaffen und die Gehälter ihrer Angestellten erhöhen.

Es geht gerade Schlimmes vor in den USA: Eine Reihe von Konzernen macht eine PR-Kampagne für die Regierung. Sie sagen, dank der Steuererleichterungen könnten sie die Gehälter der Leute erhöhen. Und dann sehen wir Erhöhungen von acht auf neun Dollar die Stunde. Das ist doch lachhaft. Diese Konzerne sitzen auf zwei Billionen Dollar an Cash-Reserven. Warum brauchen die Steuererleichterungen, um Gehälter so marginal zu erhöhen?

Zur Person Joseph E. Stiglitz Joseph E. Stiglitz ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Ökonomie-Nobelpreisträger. Er war von 1997 bis 2000 Chefökonom der Weltbank und von 2011 bis 2014 Präsident der International Economic Association.

Naja, andere Ökonomen argumentieren: Die Steuerpolitik macht Investitionen in den USA attraktiver. Dadurch entstehen am Ende Jobs, von denen die Mittelschicht profitiert.

Wie kann man behaupten, dass eine Regierung, die 30 Millionen Amerikanern den Krankenversicherungsschutz nehmen will, etwas für die Mittelschicht tut? Den zweiten Punkt, den die Regierung als Beleg für ihre Förderung der amerikanischen Arbeiter anführt, ist die Handelspolitik. Durch Zölle, wie etwa diese Woche auf Weiße Ware und Solar-Panele, werde die Arbeit amerikanischer Arbeiter wieder wettbewerbsfähig.

Auch das klappt nicht. Das Handelsdefizit der USA ist ja wirklich ein Problem. Wir müssen es senken, ganz klar. Aber wenn man Ökonomie verstanden hätte, wüsste man, dass das Defizit sich zusammensetzt aus der Lücke zwischen heimischen Sparbeträgen und heimischen Investments. Die vergrößert Trumps Steuerrechnung aber eher noch. Diese ganze Handelsvertrags-Scharmützel sind Ablenkungsmanöver. Die haben auf das US-Handelsdefizit keinerlei nachhaltige Auswirkungen.

