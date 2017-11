BerlinIsraels neuer Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, sorgt sich nach eigenen Angaben über eine Zunahme von Antisemitismus in Deutschland und Europa. „Natürlich beobachten wir mit größter Sorge den wachsenden Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft und in Europa“, sagte Issacharoff den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zugleich sei er aber auch beeindruckt von der Entschlossenheit, mit der die Entscheidungsträger in Deutschland gegen jegliche antisemitischen Angriffe und Erscheinungen vorgingen. Issacharoff ist seit August israelischer Botschafter in Deutschland.

Dem Bericht zufolge ist die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland im ersten Halbjahr 2017 erstmals seit zwei Jahren wieder gestiegen. „Das Gefühl der Unsicherheit in der jüdischen Gemeinde wächst seit Jahren“, sagte Deidre Berger, Direktorin des American Jewish Committee (AJC) in Berlin, den Zeitungen. Als Gründe dafür nannte sie unter anderem den „Zuzug Hunderttausender Geflüchteter“ sowie „das Erstarken der AfD“.