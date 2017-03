BrüsselWenn am Wochenende die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Rom den 60. Jahrestag der Römischen Verträge feiern, wird die Britin Theresa May nicht dabei sein. „Natürlich werden wir sie vermissen“, sagt dazu EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Interview mit dem britischen Sender BBC. Auch am Tag des offiziellen Austrittsgesuchs werde er traurig sein. Die ganze Sache sei für ihn „ein Versagen und eine Tragödie“.

Die Rechnung seines Hauses, Großbritannien schulde der EU beim Verlassen 60 Milliarden Euro, verteidigte Juncker. Diese Summe sei wissenschaftlich errechnet worden. „Ihr könnt nicht so tun, als wäret ihr nie Mitglied der Union gewesen“, sagte er.