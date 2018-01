AdenKämpfe in der südlichen jemenitischen Hafenstadt Aden haben am Sonntag die Turbulenzen in dem Bürgerkriegsland verstärkt. Die international anerkannte Regierung, die ihren Sitz in Aden hat, sprach von einem versuchten Putsch und warf den Vereinigten Arabischen Emiraten vor, die Sezessionisten um den früheren Gouverneur Aidarus al-Subaidi zu unterstützen. Die Emirate sind Teil der saudi-arabisch geführten Koalition gegen die Huthi-Rebellen.

Mindestens acht Menschen wurden nach Angaben eines Rettungsdienstes getötet. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen teilte mit, in ihr Krankenhaus seien vier Tote und mehr als 80 Verletzte eingeliefert worden. Einwohner in umkämpften Vierteln Adens begaben sich auf die Flucht, der internationale Flughafen wurde geschlossen und dort geparkte Flugzeuge in Sicherheit gebracht.