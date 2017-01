Russland betrachtet die Ahrar al-Scham als terroristische Gruppe. Sie nahm auch nicht an der Konferenz in Astana teil. Sie erklärte aber, dass sie die FSA-Gruppen unterstütze, die bei den Gesprächen gewesen seien, wenn die Verhandlungen zu akzeptablen Ergebnissen für die Opposition führten. Die Fateh al-Scham wird ebenso wie die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) international als terroristische Organisation betrachtet. Beide sind vom Waffenstillstand in Syrien ausgenommen.