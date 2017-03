MossulDas Vorrücken der irakischen Regierungstruppen gegen die eingeschlossenen Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Mossul hat eine Flüchtlingswelle losgelöst. Nach der Rückeroberung von weiteren westlichen Bezirken der letzten IS-Hochburg im Irak brachen am frühen Dienstagmorgen durchnässte und hungrige Menschen im Schutz der Dunkelheit auf. Die Armee brachte sie mit Lastwagen in Sicherheit. Übereinstimmend berichteten die Flüchtlinge, dass Lebensmittel fehlten. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind allein in den vergangenen zwei Wochen 65.000 Menschen aus Mossul geflohen, bis zu 600.000 können noch eingeschlossen sein.

Der Vorstoß der Armee hatte am Montag wegen schwerer Regenfälle stockt. Am Dienstag kam es wieder zu heftigen Kämpfen. Der Pfleger Aschraf Ali, der mit seiner Frau und zwei Kindern entkam, sprach von schwerem Beschuss der Islamisten. Diese hätten versucht, ihn und seine Familie in ihre verbliebenen Stadtgebiete zu bringen. „Aber wir sind ihnen entkommen, als die Armee eingerückt ist.“