Bagdad/BeirutDie Extremistenmiliz IS wird nach Ansicht des irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi in drei Monaten besiegt sein. Die Lage zeige, dass der Irak diese Zeit noch brauche, um den IS zu eliminieren, zitierte das irakische Fernsehen am Dienstag den Regierungschef. Das irakische Militär versucht derzeit zusammen mit von den USA unterstützten Kräfte die Großstadt Mossul im Norden vom IS zurückzuerobern

In Syrien machten US-unterstützte Rebellen nach eigenen Angaben unerwartet rasche Fortschritte gegen den IS. Die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF), zu denen auch die kurdische Miliz YPG gehört, hatten vor zehn Tagen die zweite Phase ihrer Offensive gegen den IS gestartet. Ziel ist die Eroberung der Stadt Rakka, wo lange Zeit die Zentrale der IS saß.