AnkaraDie türkische Regierung wirft den USA mangelnde Unterstützung im Kampf gegen islamistische Extremisten in Syrien vor. Während der letzten sechs Wochen habe es keine ausreichende Hilfe des Nato-Verbündeten USA gegeben, beklagte der Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag. Dies sei der US-Regierung auch mitgeteilt worden, sagte Präsidenten-Sprecher Ibrahim Kalin im Sender Kanal 24. Man erwarte die volle Unterstützung der Verbündeten im Kampf gegen die Extremisten in der Region um al-Bab, betonte der Sprecher.

Die türkische Regierung habe den Eindruck, dass die türkischen „Befindlichkeiten“ vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump stärker berücksichtigt würden als bislang, fügte er hinzu.