WashingtonDie neue US-Strategie im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) wird sich nach Aussage des obersten US-Generals Joseph Dunford nicht auf Syrien und den Irak beschränken. „Es geht hier nicht um Syrien und den Irak, sondern um eine Bedrohung, die über die Region hinausreicht“, sagte der Generalstabschef am Donnerstag in Washington. Der IS habe nach Schätzungen des US-Militärs 45.000 ausländische Kämpfer aus 100 Nationen in seinen Reihen. „Wenn wir dem Präsidenten unsere Optionen vorlegen, werden diese auf die umfassende Bedrohung abzielen“, sagte Dunford.

US-Verteidigungsminister Jim Mattis soll im Auftrag von Präsident Donald Trump bis Montag einen ersten Entwurf für die neue Strategie gegen den IS vorlegen. Bisher war erwartet worden, dass sich die Pläne vor allem auf die Lage in Syrien und die Rückeroberung der IS-Hauptstadt Rakka konzentrieren dürften. Die Aussagen Dunfords lassen nun vermuten, dass die Strategie weit umfassender angelegt sein und zunächst keine Details etwa zur Zahl der in die Kriegsgebiete entsandten Soldaten enthalten wird.