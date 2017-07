CaracasMit einem 48-stündigen Generalstreik verschärft die Opposition im Krisenland Venezuela den Kampf gegen Präsident Nicolás Maduro. Der sozialistische Staatschef soll mit dem Ausstand an diesem Mittwoch und am Donnerstag gezwungen werden, die für Sonntag geplante Wahl von 545 Mitgliedern einer verfassungsgebenden Versammlung abzusagen. Die Opposition will die Wahl boykottieren, da die von Maduro geplante Zusammensetzung und der Wahlmodus den seit 1999 regierenden Sozialisten eine Mehrheit sichern wird – befürchtet wird der Umbau hin zu mehr Macht für Maduro.

Zwar kam am Mittwoch in einigen Städten das öffentliche Leben zum Erliegen, aber hunderte Unternehmen sind in Besitz des Staates und des Militärs. Seit Ausbruch der Proteste im April starben über hundert Menschen, tausende wurden verletzt und über 4500 wurden festgenommen. Auslöser war die zeitweise Entmachtung des von der konservativen Opposition dominierten Parlaments. Zehntausende Menschen sind nach Brasilien und Kolumbien geflüchtet.