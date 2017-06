ErbilIrakische Einheiten haben nach eigenen Angaben am Sonntag mit der Erstürmung der von der Extremistenmiliz IS kontrollierten Altstadt von Mossul begonnen. Der Stadtbezirk ist die letzte große Hochburg der Extremisten im Irak. "Das ist das letzte Kapitel", sagte der Kommandeur der irakischen Eliten-Einheiten, Abdul Ghani al-Assadi. Die Offensive mit US-Unterstützung aus der Luft war vor neun Monaten eingeleitet worden.

Im Januar haben irakische Einheiten den Ostteil Mossuls vom Islamischen Staat (IS) zurückerobert. Auch Teile des Westens, in dem die Altstadt liegt, befinden sich wieder unter Kontrolle des irakischen Militärs. Seit einiger Zeit konzentrieren sich die Gefechte auf die Gassen der Altstadt. Dort befindet sich auch die Moschee, in der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi im Juli 2014 ein Kalifat ausrief, ein streng islamisches Reich im Irak und in Syrien.