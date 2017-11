Während im Westen der erst am Sonnabend von König Salman zum Chef einer neuen und mit vielen Vollmachten ausgestatteten Anti-Korruptions-Kommission ernannte Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud verdächtigt wird, Gegner oder mögliche Rivalen aus dem Weg zu räumen, betont der Generalstaatsanwalt die strikte Einhaltung des Rechts: Alle Beschuldigten hätten alle legalen Rechte zu ihrer Verteidigung, und um sie nicht vorzuverurteilen, würden keine weiteren Namen genannt. Klar sei aber, so Saud Al Mojeb, dass es „sehr starke Beweise“ gebe und allein in den letzten drei Jahren 100 Milliarden Dollar Schaden durch Korruption und Veruntreuungen entstanden sei.

Der Generalstaatsanwalt trat zudem wachsenden Befürchtungen in der Geschäftswelt entgegen und versichert: Firmen und Banken könnten weiter ganz normal Überweisungen tätigen, es seien nur Privatkonten durch die Zentralbank SAMA eingefroren worden. Bei Unternehmern herrscht Verunsicherung, denn mit Prinz Al-Walid, dem Mehrheitseigner des größten privaten Konglomerats Kingdom Holding und seinen weitreichenden Beteiligungen an viele saudischen und internationalen Top-Firmen, sowie Bakr Bin Laden sind zwei der prominentesten privaten Geschäftsleute in Arrest. Allein der Bauriese Bin Laden beschäftigt über 100.000 Menschen.

Bin Laden war zuvor bereits wegen Baumängeln in der heiligen Stadt Mekka – wo durch einen umgestürzten Baukran Arbeiter in den Tod gerissen wurden – die Ausreise aus Saudi-Arabien verweigert worden. Das Unternehmen war in der Folge in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Der spätere und inzwischen getötete Al Kaida-Topterrorist Osama Bin Laden entstammt dieser weit verzweigten prominenten saudischen Familie.

Der erst vor wenigen Monaten – und unter Umgehung der bisherigen Rangfolge – zum Kronprinzen ernannte Mohammed bin Salman hat sich den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben. Vor ihm ist noch nie seit der Staatsgründung Saudi-Arabiens ein Sohn seinem Vater auf den Thron nachgefolgt. MbS, wie der Kronprinz überall im Königreich genannt wird, ist er 32 Jahre alt, der Monarch ist 81 Jahre alt.

Saudi-Arabien rangiert auf dem Korruptionsindex von Transparency International auf Rang 62 von 176 Ländern und kommt dabei auf 46 Punkte (0 ist extrem korrupt, 100 korruptionsfrei). Die benachbarten Staaten Vereinigte Arabische Emirate und Katar stehen auf dem 24. (VAE mit 66 Punkten) und 31. Rang (Katar/61). Italien kommt auf den 60. Platz mit 47 Punkten, China auf Platz 49 mit 40 Zählern, Iran und Russland auf den 131. Rang mit nur 29 Punkten.



Die Erklärung des saudischen Generalstaatsanwalts im Wortlaut



Statement by the Attorney General of the Kingdom of Saudi Arabia

Update on the investigations by the supreme anti-corruption committee

His Excellency Sheikh Saud Al Mojeb, Attorney General of the Kingdom of Saudi Arabia and member of the supreme anti-corruption committee formed by Royal Order on Saturday November 4th, 2017, issued the following statement on Thursday November 9th:

„The investigations of the supreme anti-corruption committee are proceeding quickly, and we can provide the following updates:

1. A total of 208 individuals have been called in for questioning so far.

2. Of those 208 individuals, seven have been released without charge.

3. The potential scale of corrupt practices which have been uncovered is very large. Based on our investigations over the past three years, we estimate that at least USD $100 billion has been misused through systematic corruption and embezzlement over several decades.

The evidence for this wrongdoing is very strong, and confirms the original suspicions which led the Saudi Arabian authorities to begin the investigation in the first place.

Given the scale of the allegations, the Saudi Arabian authorities, under the direction of the Royal Order issued on November 4th, have a clear legal mandate to move to the next phase of our investigations, and to take action to suspend personal bank accounts.

On Tuesday, the Governor of the Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), agreed to my request to suspend the personal bank accounts of persons of interests in the investigation.

It is important to repeat, as all Saudi authorities have done over the past few days, that normal commercial activity in the Kingdom is not affected by these investigations. Only personal bank accounts have been suspended. Companies and banks are free to continue with transactions as usual.

There has been a great deal of speculation around the world regarding the identities of the individuals concerned and the details of the charges against them. In order to ensure that the individuals continue to enjoy the full legal rights afforded to them under Saudi law, we will not be revealing any more personal details at this time. We ask that their privacy is respected while they continue to be subject to our judicial process.